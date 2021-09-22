Metz-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 6'da 6 yapan ve liderlik koltuğunda oturan PSG, 7. hafta maçında Metz'e konuk olacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Metz-PSG maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Metz ile PSG karşı karşıya gelecek. Ligde 18 puanla liderlik koltuğunda oturan PSG, son sıradaki Metz'e karşı hata yapmak istemiyor.
Futbolseverler, 'Metz-PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak? Metz-PSG maçı muhtemel 11'ler neler?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Metz-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
METZ-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Metz-PSG maçı 22 Eylül Çarşamba akşamı Stade Saint-Symphorien'de oynanacak. Karşılaşma 22:00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Metz: Oukidja; Udol, Kouyate, Bronn; Centonze, Sarr, Maiga, Yade; Boulaya, Gueye; Niane
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Rafinha, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Icardi, Neymar
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