25 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Frankfurt 1-1 Köln (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Frankfurt’un galibiyet hasreti sürüyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Bundesliga'nın 6. haftasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, sahasında Köln ile 1-1 berabere kalarak 6. maçından da galibiyet çıkaramadı.

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, Deutsche Bank Park'ta Köln'ü konuk etti.

İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi ekibin golü 45+6. dakikada Santos Borre'den gelirken, konuk takımın golünü 14. dakikada Ellyes Skhiri kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki 6. maçında 5. beraberliğini alan Frankfurt, puanını 5'ye yükseltti. Bu sezonki 3. beraberliğini alan Köln ise puanını 9'a çıkardı.

Bundesliga'nın 7. haftasında Frankfurt, 3 Ekim Pazar günü TSİ 18.30'da Bayern Münih deplasmanına konuk olacak. Köln ise 1 Ekim Cuma günü TSİ 21.30'da sahasında Greuther Fürth'ü ağırlayacak.

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