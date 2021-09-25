Frankfurt 1-1 Köln (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bundesliga'nın 6. haftasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, sahasında Köln ile 1-1 berabere kalarak 6. maçından da galibiyet çıkaramadı.
Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, Deutsche Bank Park'ta Köln'ü konuk etti.
İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi ekibin golü 45+6. dakikada Santos Borre'den gelirken, konuk takımın golünü 14. dakikada Ellyes Skhiri kaydetti.
Bu sonuçla ligdeki 6. maçında 5. beraberliğini alan Frankfurt, puanını 5'ye yükseltti. Bu sezonki 3. beraberliğini alan Köln ise puanını 9'a çıkardı.
Bundesliga'nın 7. haftasında Frankfurt, 3 Ekim Pazar günü TSİ 18.30'da Bayern Münih deplasmanına konuk olacak. Köln ise 1 Ekim Cuma günü TSİ 21.30'da sahasında Greuther Fürth'ü ağırlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...