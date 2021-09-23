23 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Granada 2-3 Real Sociedad (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan Sociedad!

Gol düellosunda kazanan Sociedad!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Granada sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadele, 3-2 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

İspanya La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Granada ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sociedad 3-2 kazandı.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 52. ve 82. dakikalarda Elustondo, 60'da ise Merino kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 9. dakikada Sanchez ve 70'te Milla'dan (pen.) geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Sociedad 6 maç sonunda 13 puana yükseldi. Granada ise 3 puanda kaldı.

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