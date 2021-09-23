Granada 2-3 Real Sociedad (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan Sociedad!

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Granada sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadele, 3-2 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

İspanya La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Granada ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sociedad 3-2 kazandı.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 52. ve 82. dakikalarda Elustondo, 60'da ise Merino kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 9. dakikada Sanchez ve 70'te Milla'dan (pen.) geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Sociedad 6 maç sonunda 13 puana yükseldi. Granada ise 3 puanda kaldı.

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