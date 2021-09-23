24 Eylül 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Roma 1-0 Udinese (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Roma Udinese karşısında takılmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma ile Udinese karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Roma'ya galibiyeti getiren gol 36. dakikada Tammy Abraham'dan geldi. Müsabakanın 89. dakikasında Lorenzo Pellegrini kırmızı kart gördü. | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma ile Udinese kozlarını paylaştı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Roma'ya galibiyeti getiren gol 36. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.

Mücadelenin 89. dakikasında kırmızı kart gören Lorenzo Pellegrini hafta sonu oynanancak Lazio derbisinde forma giyemeyecek.

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