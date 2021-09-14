14 Eylül 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynayan Garry Rodrigues Olympiakos'a doğru!

Rodrigues Yunan ekibiyle anlaşmaya vardı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

Ülkemizde hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da oynayan isimlerden birisi olan Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oluyor. Yeşil Burun Adalı yıldız oyuncu, transfer döneminde kulüp bulamamaıştı. Transfer dönemi 17 Eylül'de bitecek olan Yunanistan'da, Olympiakos, 30 yaşındaki kanat oyuncusu ile anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de hem Galatasaray hem Fenerbahçe'de oynayan sayılı yabancı isimlerden birisi olan Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oluyor.

Yeşil Burun Adalı futbolcu transfer döneminde kulüpsüz kalmıştı. Serbest oyuncu transferi 17 Eylül'de sona erecek olan Yunanistan'da Olympiakos, kanat oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

Yunanistan'dan Sport 24'ün haberine göre Rodrigues, Olympiakos görüşmeleri adına Atina'da bulunuyor.

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