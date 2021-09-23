23 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Sampdoria 0-4 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Napoli farka koştu!

Napoli farka koştu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Sampdoria ile Napoli kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 4-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Serie A'nın 5. hafta karşılaşmasında Napoli deplasmanda Sampdoria'ya konuk oldu. Mücadele konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 10. ve 50. dakikalarda Osimhen, 39'da Ruiz ve 59. dakikada ise Zielinski kaydetti. Ev sahibi ekibin 73'te Candreva ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Napoli 5'te 5 yaptı ve 15 puana yükseldi. Sampdoria ise 5 puanda kaldı.

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