UEFA'dan Dünya Kupası açıklaması! "4 yıl yerine 2 yıl..."
UEFA, FIFA Dünya Kupası'nın 4 yıldan 2 yıla indirilmesi konusunda fikrini belirtti. Yapılan açıklamada, 4 yıl yerine 2 yılda bir yapılması teklifiyle ilgili endişelerinin olduğunu ve konunun geniş çaplı istişare gerektirdiğinin altı çizildi. | Son dakika spor haberleri
UEFA'dan yapılan açıklamada, milli takımlar düzeyindeki maç takviminde düzenlemeye gidilmesi, bu sayede de her yaz küresel veya kıtasal çapta bir futbol turnuvasının oynanması fikri hakkında ciddi çekincelerinin bulunduğu vurgulandı.
Turnuvaların daha sık düzenlenmesinin sözde faydaları hakkında asılsız promosyon sloganları atmanın yararının olmadığı kaydedilerek, "UEFA ve ona bağlı 55 üye federasyon, 14 Eylül'de planın etkisiyle ilgili endişelerini dile getirebilmek için FIFA'dan özel bir toplantı düzenlemesini istedi. UEFA ve 55 üye federasyonu, bugüne kadar FIFA'dan bu talebe ilişkin bir yanıt almamıştır." denildi.
Planın oluşturduğu potansiyel tehlikeler 4 maddede anlatıldı:
"Dört yılda bir gerçekleşmesinin FIFA Dünya Kupası'na kattığı esrarlı havanın ortadan kalkması ve farklı nesillerin birlikte büyüdüğü turnuvanın değerinin düşmesi.
Düzenli oynanan maçların büyük turnuvalarla değiştirilmesi sonucu zayıf milli takımların önündeki sportif fırsatların azalması.
Daha uzun dinlenme periyotları yerine her yaz yüksek yoğunluklu karşılaşmalara katılmak zorunda kalacak oyuncular için sürdürülebilirlik riski.
En iyi erkek etkinliklerinin sık yapılması yüzünden kadın turnuvalarının gölgede kalması."
FIFA, küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger'in ortaya attığı plan doğrultusunda, kadın ve erkek futbolunda uluslararası maç takvimi konusunu görüşmek amacıyla 30 Eylül Perşembe günü çevrim içi toplanacak.
Dünya Kupası, erkeklerde 1930'dan (2. Dünya Savaşı nedeniyle 1942 ve 1946'da iptal edildi), kadınlarda ise 1991'den bu yana her dört yılda bir düzenleniyor.
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