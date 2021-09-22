22 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Spezia 2-3 Juventus (Maç sonucu - ÖZET)

Juventus galibiyet hasretini bitirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 Giriş Tarihi: 22.09.2021

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 5. haftasında Juventus, deplasmanda Spezia’yı 3-2 yenerek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Spezia kentindeki Alberto Picco Stadı'nda oynanan müsabakada, renktaş iki takım kozlarını paylaştı.

Konuk ekip, 28. dakikada Moise Kean'ın golüyle öne geçti: 0-1.

Bu golden 5 dakika sonra ev sahibi Spezia, Emmanuel Gyasi ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

İlk yarı eşitlikle sona ererken, ikinci yarının başında 49. dakikada ev sahibi takım, Janis Antiste ile maçta üstünlüğü yakaladı: 2-1.

66. dakikada, Juventus'ta sahneye çıkan Federico Chiesa, maça bir kez daha eşitliği getiren gole imzasını koydu: 2-2.

72. dakikada, Hollandalı stoper Matthijs De Ligt, konuk takımı bir kez daha öne geçirdi: 2-3.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta başka gol olmayınca, De Ligt'in golüyle Juventus, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle, bu sezonki ilk 3 puanını alan Juventus, galibiyet hasretine de son verdi. Juventus, puanını 5'e çıkarttı ve 12. sırada yer buldu.

Spezia ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı ve 4 puanla 16. sıraya geriledi.

Günün diğer maçında ise Salernitana, konuk ettiği Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Kral 2 asist yaptı Lille sahasında kazandı! Kral 2 asist yaptı Lille sahasında kazandı!
UEFA’dan Dünya Kupası açıklaması! UEFA'dan Dünya Kupası açıklaması!
James Rodriguez’in yeni adresi belli oldu! James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör