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Son dakika transfer haberi: Adı Başakşehir ile anılan James Rodriguez Al Rayyan'da!
Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen James Rodriguez, Katar takımlarından Al Rayyan'a transfer oldu. Yıldız futbolcunun adı yaz transfer döneminde Başakşehir ile anılmıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu.
30 Yaşındaki oyuncu, Katar Ligi takımlarından Al Rayyan'a transfer oldu.
Kolombiyalı futbolcunun ismi yaz transfer döneminde Başakşehir ile anılmıştı.
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Bienvenido— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 22, 2021
Welcome
مرحبًا @jamesdrodriguez pic.twitter.com/Als0VqEqxD
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