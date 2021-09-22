22 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Adı Başakşehir ile anılan James Rodriguez Al Rayyan'da!

James Rodriguez’in yeni adresi belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen James Rodriguez, Katar takımlarından Al Rayyan'a transfer oldu. Yıldız futbolcunun adı yaz transfer döneminde Başakşehir ile anılmıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu.

30 Yaşındaki oyuncu, Katar Ligi takımlarından Al Rayyan'a transfer oldu.

Kolombiyalı futbolcunun ismi yaz transfer döneminde Başakşehir ile anılmıştı.

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