23 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Metz 1-2 Paris Saint-Germain | PSG son dakikada güldü!

PSG son dakikada güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.09.2021

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Metz sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. Mücadeleyi PSG, Achraf Hakimi'nin son dakikada attığı golle 2-1 kazandı ve galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Ligue 1'in 7. hafta karşılaşmasında Metz ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 5. ve 90+5. dakikada Achraf Hakimi kaydetti. Metz'in tek golü ise 39. dakikada Kiki Kouyate'den geldi.

Ayrıca ev sahibi ekibinde 90+2. dakikada Bronn çift sarıdan, 90+3'te ise Antonetti direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Bu sonuçla birlikte 7 maç sonunda PSG 21 puana ulaştı. Metz ise 3 puanda kaldı.

Kral 2 asist yaptı Lille sahasında kazandı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Marsilya Angers ile yenişemedi! Cengiz Ünder... Marsilya Angers ile yenişemedi! Cengiz Ünder...
Chelsea penaltılarla turladı! Chelsea penaltılarla turladı!
Manchester United’a soğuk duş! Manchester United'a soğuk duş!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör