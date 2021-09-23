İngiltere Lig Kupası (EFL Cup) 3. tur maçında Chelsea sahasında Aston Villa'yı konuk etti. 90 dakikası 1-1 biten mücadeleyi penaltılar sonucunda Chelsea kazandı ve bir üst tura yükseldi.

İngiltere Lig Kupası (EFL Cup) 3. tur karşılaşmasında Chelsea ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Mücadeleyi penaltılar sonucunda Chelsea 2-1 kazandı.

Chelsea'nin golünü 54. dakiakda Timo Werner kaydederken, Aston Villa'nın golü ise 64'te Archer'den geldi.

90 dakika sonucunda uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi. Chelsea penaltılarda turu geçen taraf oldu.

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