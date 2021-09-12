12 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sampdoria 2 - 2 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Inter’li Hakan Sampdoria’ya takıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.09.2021

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Serie A'nın 3. haftasında konuk olduğu Sampdoria ile 2-2 berabere kaldı. Maça 11'de başlayan Hakan, 68. dakikada yerini Stefano Sensi'ye bıraktı. | Son dakika spor haberleri

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Serie A'nın 3. haftasında konuk olduğu Sampdoria ile 2-2 berabere kaldı. Maça 11'de başlayan Çalhanoğlu 68. dakikada yerini Stefano Sensi'ye bıraktı.

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Inter deplasmanda Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip 18. dakikada Federico Dimarco ile 1-0 öne geçerken ev sahibi 33. dakikada Maya Yoshida'nın golü ile eşitliği yakaladı. Inter ilk yarının bitmesine az süre kala Lautaro Martinez'in golü ile tekrar öne geçti ve devreye 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Sampdoria 47. dakikada Tommaso Augello ile skoru beraberliğe taşıdı. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere sona erdi.

Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 68. dakikada yerini Stefano Sensi'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından Inter ligde bu sezonki ilk puanını kaybetti ve puanını 7'ye çıkardı. Sampdoria ise geride kalan 3 haftada ikinci beraberliğini aldı ve puanını 2 yaptı.
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