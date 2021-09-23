23 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 0 - 1 West Ham United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manchester United’a soğuk duş!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

İngiltere Lig Kupası'nda 3. tur heyecanı oynanan maçlarla devam etti. Bu sezon yaptığı transferlerle adından oldukça söz ettiren ve Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapan Manchester United, Old Trafford'da geçtiğimiz sezonun flaş takımı West Ham United'ı konuk eti. West Ham, zorlu rakibini Lanzini'nin golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. | Son dakika spor haberleri

İngiltere Lig Kupası'nda 3. tur heyecanı Manchester United - West Ham United maçıyla devam etti.

Bu sezon yaptığı transferlerle adından oldukça söz ettiren ve Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapan Manchester United, Old Trafford'da geçtiğimiz sezonun flaş takımı West Ham United'ı ağırladı.

West Ham, güçlü rakibini 9. dakikada Manuel Lanzini'nin attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

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