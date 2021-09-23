23 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Angers 0 - 0 Marsilya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Marsilya Angers ile yenişemedi! Cengiz Ünder...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

Fransa Ligi'nin 7. haftasında Angers, sahasında Marsilya'yı konuk etti. İki takımın zorlu mücadelesinde kazanan çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık sonuçla tamamlandı. Milli futbolcu Cengiz Ünder oyuna 59. dakikada dahil oldu. | Son dakika spor haberleri

Fransa Ligi'nin 7. haftasında Angers, evinde Marsilya'yı ağırladı.

İki takımın zorlu mücadelesinde kazanan çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, oyuna 59. dakikada dahil oldu.

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