19 Eylül 2021, Pazar
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Wolfsburg 1-1 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Wolfsburg ile Frankfurt yenişemedi
Almanya Bundesliga'nın 5. hafta karşılaşmasında Wolfsburg ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Wolfsburg sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin rakibi Frankfurt'ta golü 38. dakikada Lammers kaydetti. Ev sahibinin golü ise 70'te Weghorst'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Wolfsburg ligde ilk kez puan kaybetti ve 5 maç sonucunda 13 puana yükseldi. Frankfurt ise üst üste 4. kez beraberlik aldı ve 4 puana ulaştı.
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