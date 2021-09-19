19 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg 1-1 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Wolfsburg ile Frankfurt yenişemedi

Wolfsburg ile Frankfurt yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

Almanya Bundesliga'nın 5. hafta karşılaşmasında Wolfsburg ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Wolfsburg sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin rakibi Frankfurt'ta golü 38. dakikada Lammers kaydetti. Ev sahibinin golü ise 70'te Weghorst'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Wolfsburg ligde ilk kez puan kaybetti ve 5 maç sonucunda 13 puana yükseldi. Frankfurt ise üst üste 4. kez beraberlik aldı ve 4 puana ulaştı.

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