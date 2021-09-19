Stuttgart 1-3 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Leverkusen 3 puanı 3 golle aldı!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Stuttgart ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaştı. Mücadele konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Almanya Bundesliga'nın 5. hafta maçında Stuttgart sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

B. Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Andrich, 19'da Schick ve 70. dakikada ise Wirtz kaydetti. Stuttgart'ın tek golü ise 38. dakikada Mangala'dan geldi.

Ayrıca konuk ekipte ilk golü atan Andrich, 32. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen 10 puana yükseldi. Stuttgart'ın galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, 4 puanda kaldı.

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