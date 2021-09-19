19 Eylül 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Verona'ya galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Barak, 54. dakikada Caprari ve 63. dakikada Faraoni kaydederken, Roma'nın golleri 36. dakikada Pellegrini ve 58. dakikada kendi kalesine gol atan Ilic'ten geldi.
Ligde ilk puan kaybını yaşayan Roma 9 puanda kalırken, Verona da Tudor ile ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 14. sıraya yerleşti.
Serie A'nın 5. haftasında Roma evinde Udinese ile karşılaşacak, Verona ise Salernitana deplasmanına gidecek.
Verona 3-2 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Roma deplasmanda Tudor'un takımı Verona'ya 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından başkent ekibi bu sezon ilk kez mağlup oldu.
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Roma, deplasmanda Verona ile karşı karşıya geldi. Marc'Antonio Bentegodi'de büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı yeni teknik direktörü Igor Tudor ile Verona 3-2 kazandı ve Mourinho da Roma'da ilk yenilgisini aldı.
Verona'ya galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Barak, 54. dakikada Caprari ve 63. dakikada Faraoni kaydederken, Roma'nın golleri 36. dakikada Pellegrini ve 58. dakikada kendi kalesine gol atan Ilic'ten geldi.
Ligde ilk puan kaybını yaşayan Roma 9 puanda kalırken, Verona da Tudor ile ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 14. sıraya yerleşti.
Serie A'nın 5. haftasında Roma evinde Udinese ile karşılaşacak, Verona ise Salernitana deplasmanına gidecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...