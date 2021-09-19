19 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Verona 3-2 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Roma’ya Tudor freni!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Roma deplasmanda Tudor'un takımı Verona'ya 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından başkent ekibi bu sezon ilk kez mağlup oldu.

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Roma, deplasmanda Verona ile karşı karşıya geldi. Marc'Antonio Bentegodi'de büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı yeni teknik direktörü Igor Tudor ile Verona 3-2 kazandı ve Mourinho da Roma'da ilk yenilgisini aldı.

Verona'ya galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Barak, 54. dakikada Caprari ve 63. dakikada Faraoni kaydederken, Roma'nın golleri 36. dakikada Pellegrini ve 58. dakikada kendi kalesine gol atan Ilic'ten geldi.

Ligde ilk puan kaybını yaşayan Roma 9 puanda kalırken, Verona da Tudor ile ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 14. sıraya yerleşti.

Serie A'nın 5. haftasında Roma evinde Udinese ile karşılaşacak, Verona ise Salernitana deplasmanına gidecek.
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