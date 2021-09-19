19 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Dortmund Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Dortmund Union Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. Ligin 5. haftasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Ev sahibi ekip bu maç öncesi 9, konuk takım ise 6 puanda... Peki, Borussia Dortmund-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Bu mücadele öncesi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden olan Dortmund, 9 puanla 4. sırada yer alırken konuk ekip ise 6 puanla 8. sırada bulunuyor.

DORTMUND-UNION BERLİN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund'un sahasında Union Berlin'i konuk edeceği maç bugün TSİ 18.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DORTMUND-UNION BERLİN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Witsel, Dahoud; Reus; Haaland, Malen

Union Berlin: Luthe; Friedrich, Knoche, Baumgartl; Trimmel, Khedira, Promel, Giesselmann; Oztunali; Kruse, Awoniyi

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