19 Eylül 2021, Pazar
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West Ham United'ın golünü 30. dakikada Said Benrahma kaydetti. Manchester United'ın golleri 35. dakikada Cristiano Ronaldo ve 89. dakikada Jesse Lingard'dan geldi.
36 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Newcastle United ve Young Boys maçlarının ardından West Ham'ı da boş geçmeyerek, 3'te 3 yaptı.
West Ham United'da Mark Noble 90+5. dakikada penaltıda David de Gea'ya takıldı.
Deplasmandaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkartan Manchester United, puanını 13 yaptı. Ligde bu sezon ilk kez kaybeden West Ham ise 8 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta West Ham United, Leeds United'a konuk olacak. Manchester United, Aston Villa'ya konuk olacak.
West Ham United 1-2 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Manchester United, İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında deplasmanda West Ham United karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.Konuk ekibin gollerini Cristiano Ronaldo ve Lingard kaydetti.
İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında West Ham United ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
West Ham United'ın golünü 30. dakikada Said Benrahma kaydetti. Manchester United'ın golleri 35. dakikada Cristiano Ronaldo ve 89. dakikada Jesse Lingard'dan geldi.
36 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Newcastle United ve Young Boys maçlarının ardından West Ham'ı da boş geçmeyerek, 3'te 3 yaptı.
West Ham United'da Mark Noble 90+5. dakikada penaltıda David de Gea'ya takıldı.
Deplasmandaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkartan Manchester United, puanını 13 yaptı. Ligde bu sezon ilk kez kaybeden West Ham ise 8 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta West Ham United, Leeds United'a konuk olacak. Manchester United, Aston Villa'ya konuk olacak.
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