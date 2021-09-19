19 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United 1-2 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

MANU deplasmanda hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.09.2021

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında deplasmanda West Ham United karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.Konuk ekibin gollerini Cristiano Ronaldo ve Lingard kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında West Ham United ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

West Ham United'ın golünü 30. dakikada Said Benrahma kaydetti. Manchester United'ın golleri 35. dakikada Cristiano Ronaldo ve 89. dakikada Jesse Lingard'dan geldi.

36 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Newcastle United ve Young Boys maçlarının ardından West Ham'ı da boş geçmeyerek, 3'te 3 yaptı.

West Ham United'da Mark Noble 90+5. dakikada penaltıda David de Gea'ya takıldı.

Deplasmandaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkartan Manchester United, puanını 13 yaptı. Ligde bu sezon ilk kez kaybeden West Ham ise 8 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta West Ham United, Leeds United'a konuk olacak. Manchester United, Aston Villa'ya konuk olacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Derbide kazanan Feyonoord! Derbide kazanan Feyonoord!
Çağlar’lı Leicester deplasmanda mağlup! Çağlar'lı Leicester deplasmanda mağlup!
Eski İngiliz futbolcu Jimmy Greaves vefat etti! Eski İngiliz futbolcu Jimmy Greaves vefat etti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör