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Son dakika spor haberi: Eski İngiliz futbolcu Jimmy Greaves vefat etti!

Eski İngiliz futbolcu Jimmy Greaves vefat etti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın tarihindeki en golcü ismi, eski futbolcu Jimmy Greaves 81 yaşında hayatını kaybetti. Tottenham'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün gol rekortmeni ve İngiltere tarihinin en iyi forvetlerinden Jimmy Greaves'in ölüm haberini, büyük bir üzüntüyle öğrendik. Jimmy, sabah saatlerinde evinde 81 yaşında vefat etti." bilgisi paylaşıldı. | Son dakika spor haberler,

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın tarihindeki en golcü ismi, eski futbolcu Jimmy Greaves 81 yaşında hayatını kaybetti.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün gol rekortmeni ve İngiltere tarihinin en iyi forvetlerinden Jimmy Greaves'in ölüm haberini, büyük bir üzüntüyle öğrendik. Jimmy, sabah saatlerinde evinde 81 yaşında vefat etti." bilgisi paylaşıldı.

İngiltere Milli Takımı'nın kazandığı 1966 FIFA Dünya Kupası'nda takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Greaves, 1963 UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kaldırdığı Tottenham formasıyla 379 maçta 266 kez ağları sarsarak rekorun sahibi olmuştu.

İngiltere Milli Takımı'nda ise 57 karşılaşmada 44 gole imza atan Greaves, Wayne Rooney, Bobby Charlton ve Gary Lineker'in ardından en çok fileleri havalandıran dördüncü oyuncu unvanını elde etmişti.

Jimmy Greaves; Chelsea, Milan ve West Ham United gibi önemli kulüplerin de formasını giymişti.

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