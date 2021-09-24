24 Eylül 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Eintracht Frankfurt - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 Giriş Tarihi: 24.09.2021

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Köln karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı da yer aldı. Peki, Eintracht Frankfurt - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta heyecanı Eintracht Frankfurt ile Köln maçıyla sürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Köln maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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