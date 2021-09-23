Torino - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 5. hafta maçında Torino ile Lazio karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Torino - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İtalya Serie A'nın 5. haftasında Torino, Lazio'yu konuk edecek. İki takım da bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Torino - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Torino - Lazio maçına dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

TORINO - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Torino - Lazio maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 19:30'da başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

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