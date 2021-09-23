23 Eylül 2021, Perşembe

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Torino - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Torino - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 5. hafta maçında Torino ile Lazio karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Torino - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İtalya Serie A'nın 5. haftasında Torino, Lazio'yu konuk edecek. İki takım da bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Torino - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Torino - Lazio maçına dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

TORINO - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Torino - Lazio maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 19:30'da başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

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