Lens 1-0 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gergin geçen derbiyi kazanan Lens!
Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Lens sahasında Lille'i ağırladı. Gergin geçen 'Kuzey Derbisi'ni ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve namağlup serisini sürdürdü.
Fransa Ligue 1'de 6. hafta maçında Lens ile Lille kozlarını paylaştı. Stade Bollaert-Delelis'te oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Lens'in galibiyet golünü 74. dakikada Frankowski attı.
Bu sonuçla Lens puanını 12'ye yükseltti. Milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille ise 5 puanda kaldı.
MAÇTA ORTALIK KARIŞTI!
Lille tribünlerinden Lens tribünlerine atılan yabancı maddeler nedeniyle patlak verdiği belirtilen olaylar sonrasında Lens taraftarları sahaya girerek rakip taraftarların üzerine doğru koşmaya başladı.
Gerginliğin sonrasında taraftarların tribüne geri dönmesiyle birlikte olaylar yatıştı.
Devre arasındaki kavganın ardından hakemler 2. yarıyı yaklaşık 25 dakika geç başlattı.
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