Beşiktaş'ın rakibi Ajax Hollanda liginde Cambuur'u 9-0 mağlup etti
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubunda yer alan Ajax, Hollanda Ligi'nde evinde konuk ettiği Cambuur'u 9-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar 28 Eylül Salı günü Ajax ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda liginde ağırladığı Cambuur'u 9-0 yendi.
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 5. haftasında Ajax, Johan Cruyff Arena'da Cambuur'u konuk etti.
Sekiz oyuncusundan skor katkısı alan Ajax, 16. dakikada Jurrien Timber, 19. dakikada Steven Berghuis, 29. dakikada Noussair Mazraoui, 38 ve 84. dakikalarda David Neres, 60. dakikada Dusan Tadic, 64. dakikada Muhammed Daramy, 67. dakikada Sebastien Haller ve 76. dakikada Danilo'nun attığı gollerle 9-0'lık galibiyete ulaştı.
Bu sonuçla 13 puana ulaşan Ajax, maç fazlasıyla 12 puanlı PSV'nin önünde liderliğe yerleşti.
Ajax, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında 28 Eylül Salı günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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