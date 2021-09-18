18 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley 0-1 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Arsenal tek attı 3 aldı!

Arsenal tek attı 3 aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Burnley ile Arsenal kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip Martin Odegaard'ın golüyle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Burnley sahasında Arsenal'i ağırladı. Mücadeleyi Arsenal 1-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 30. dakikada Martin Odegaard kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arsenal 6 puana yükseldi. Burnley'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 1 puanda kaldı.

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