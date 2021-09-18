18 Eylül 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Inter'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Lautaro Martinez, 30. dakikada Milan Skriniar, 34. dakikada Nicolo Barella, 54. dakikada Matias Vecino, 63 ve 68. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Bologna'nın tek golü 86. dakikada Arthur Theate'den geldi.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça yedek kulübesinde başladı ama mücadelede şans bulamadı. Inter'de Joaquin Correa 29. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.
Bu galibiyetin ardından Inter puanını 10'e yükseltti. Bologna 7 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Fiorentina'ya konuk olacak. Bologna, Genoa'yı ağırlayacak.
Inter 6-1 Bologna (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'dan Inter evinde Bologna'yı 6-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada süre almadı.
İtalya Ligi'nde 4. hafta maçında Inter ile Bologna karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 6-1'lık skorla ev sahibi Inter oldu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Lautaro Martinez, 30. dakikada Milan Skriniar, 34. dakikada Nicolo Barella, 54. dakikada Matias Vecino, 63 ve 68. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Bologna'nın tek golü 86. dakikada Arthur Theate'den geldi.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça yedek kulübesinde başladı ama mücadelede şans bulamadı. Inter'de Joaquin Correa 29. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.
Bu galibiyetin ardından Inter puanını 10'e yükseltti. Bologna 7 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Fiorentina'ya konuk olacak. Bologna, Genoa'yı ağırlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası