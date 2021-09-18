18 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Inter 6-1 Bologna (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Inter Bologna’ya fark attı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

İtalya Serie A'dan Inter evinde Bologna'yı 6-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada süre almadı.

İtalya Ligi'nde 4. hafta maçında Inter ile Bologna karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 6-1'lık skorla ev sahibi Inter oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Lautaro Martinez, 30. dakikada Milan Skriniar, 34. dakikada Nicolo Barella, 54. dakikada Matias Vecino, 63 ve 68. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Bologna'nın tek golü 86. dakikada Arthur Theate'den geldi.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça yedek kulübesinde başladı ama mücadelede şans bulamadı. Inter'de Joaquin Correa 29. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Inter puanını 10'e yükseltti. Bologna 7 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Fiorentina'ya konuk olacak. Bologna, Genoa'yı ağırlayacak.
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