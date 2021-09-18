18 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid 0-0 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Atletico Madrid Bilbao'ya takıldı!

Atletico Madrid Bilbao’ya takıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Atletico Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladı. Mücadele golsüz sona erdi ve 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

İspanya La Liga'nın 5. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid ile Athletic Bilbao kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekipte Joao Felix, 78. dakikada çift 2 sarı kartla kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte A. Madrid 11 puana yükseldi. Ath. Bilbao ise 9 puana ulaştı.

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