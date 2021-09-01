01 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Jerome Boateng resmen Lyon'da! Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgilenmişti...

Boateng’in yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Bayern Münih ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan Jerome Boateng'in yeni takımı belli oldu. Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan deneyimli stoper, Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a transfer oldu. | Son dakika transfer haberleri

Transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Jerome Boateng'in yeni takımı Lyon oldu.

10 yıllık Bayern Münih kariyerini noktalayan 32 yaşındaki Alman futbolcu, Fransız ekibi ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Lyon, tecrübeli savunma oyuncusu için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.

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