18 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 3-0 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Liverpool yıldızlarıyla kazandı! | Golleri izleyin

Liverpool yıldızlarıyla kazandı! | Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 Giriş Tarihi: 18.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip Sadio Mane,Mohamed Salah ve Naby Keita'nın golleriyle 3-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

İngiltere Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. A Spor'dan yayınlanan dev mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Sadio Mane, 78'de Mohamed Salah ve 89. dakikada ise Naby Keita kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 3 maç sonra kaybeden C. Palace ise 5 puanda kaldı.

SADIO MANE'DEN BİR İLK!

Liverpool formasıyla 100. kez fileleri havalandıran Senegalli Mane, Premier Lig'de aynı takıma üst üste 9 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

İŞTE GOLLER

GOL | Liverpool 1-0 Crystal Palace
GOL | Liverpool 2-0 Crystal Palace
GOL | Liverpool 3-0 Crystal Palace

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