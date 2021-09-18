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DÜNYADAN FUTBOL

Rayo Vallecano 3-0 Getafe (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Radamel Falcao La Liga'ya golle döndü! Enes Ünal penaltı kaçırdı

Falcao La Liga’ya golle döndü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 Giriş Tarihi: 18.09.2021

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Rayo Vallecano sahasında Getafe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanırken, Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. Milli oyuncumuz Enes Ünal ise penaltı atışından yararlanamadı.

İspanya La Liga'nın 5. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano ile Getafe kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Trejo (pen.), 78'de Ciss ve 81. dakikada ise Radamel Falcao kaydetti.

FALCAO İLK MAÇINDA GOL ATTI

Yeni takımıyla ilk maçında çıkan Kolombiyalı golcü, topla ilk buluşmasında ilk golünü kaydetti.

ENES ÜNAL PENALTI KAÇIRDI

Getafe 86. dakikada penaltı kazanırken topun başına geçen milli oyuncumuz Enes Ünal, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte R. Vallecano 7 puana yükseldi. Getafe ise bu haftayı da puansız kapattı ve 5 hafta sonunda puansız kaldı.

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