Son dakika spor haberi... Solskjaer: "Ronaldo'yu her maçta oynatmam"

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Ronaldo'nun yaşına vurgu yaparak "Ronaldo'yu her maçta oynatmam imkansız, o 36 yaşında. Mason Greenwood ise 19 yaşında. İkisinin de dakikalarını doğru ayarlamalıyım" dedi. | Son dakika spor haberleri

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra geri döndüğü İngiltere'de tüm gazete manşetlerini süsledi.

Manchester United'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Portekizli futbolcunun performansından çok memnun fakat takımdaki diğer alternatifleri de düşünüyor.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Ole Gunnar Solskjaer, Ronaldo'nun yaşına vurgu yaparak "Ronaldo'yu her maçta oynatmam imkansız, o 36 yaşında. Mason Greenwood ise 19 yaşında. İkisinin de dakikalarını doğru ayarlamalıyım" dedi.

Solskjaer, şöyle devam etti: "Greenwood 19 yaşında. Onun da forma giymesi lazım, üstelik bizim için çok önemli bir oyuncu. 36 yaşındaki bir oyuncuyla 19 yaşındaki futbolcunun sürelerini düşünmek zorundayım. Oyuncu grubuna ne kadar rekabet katarsanız o kadar başarılı olursunuz."

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