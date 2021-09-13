Türk asıllı Enes Sali Romanya'da tarihe geçti! Gheorghe Hagi as takıma yükseltti
Romanya futbolunun ve Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta'da forma giyen 15 yaşındaki Türk asıllı Enes Sali, Romanya'da tarihe geçti. Enes Sali Romanya Ligi'nde gol atan en genç oyuncu olurken, Hagi övgü dolu sözlerle bahsetti. Hagi, "Çok yetenekli biri. Onun kadar yetenekli oyuncuyu bulmak hiç kolay değil." ifadelerini kullandı.
Türk asıllı Romanyalı futbolcu Enes Sali, Romanya 1. Ligi'nin en genç gol atan futbolcusu oldu. Barcelona altyapısında 2 yıl geçirdikten sonra Farul Constanta'nın altyapısına geçen Enes Sali, teknik direktör Gheorghe Hagi tarafından as takıma yükseltildi.
Kanada doğumlu Enes Sali, Farul'un Academica Clinceni'yi 5-0 mağlup ettiği maçta gol atarak 15 yaş, 6 ay ve 21 günlük olarak Romanya Ligi'nin en genç gol atan futbolcusu oldu.
Maçtan sonra konuşan Enes Sali, "Hagi tarafından oynatılmak benim için büyük gurur. Çok küçük yaşlardan beri futbolu çok seviyorum. Hedefim kazanabileceğim kadar maç kazanmak. Kendime güveniyorum, şu ana kadar başardığım hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.
HAGI: ENES KADAR YETENEKLİSİ ZOR
Gheorghe Hagi ise, "Enes Sali'yi çok iyi biliyorum. Onun hakkında çok güzel şeyler duyacaksınız. Çok yetenekli biri. Onun kadar yetenekli oyuncuyu bulmak hiç kolay değil. Ona babası gibi göz kulak olacağım." açıklamasını yaptı.
ENES SALİ'NİN AİLESİ ROMANYA TÜRKÜ
Kanada doğumlu Romanyalı olan Enes Sali'nin ailesi, Romanya Türkleri'nden. Romanya'da etnik kökeni Türk olan 55 bin ila 80 bin arasında insan olduğu düşünülüyor.
BARCELONA SERBEST BIRAKMAK ZORUNDA KALDI
Enes Sali, doğduğu yer olan Kanada'da Woodbrige Strikers takımında futbola başladı. Barcelona scoutları, Enes'i altyapı turnuvasında keşfederek kadrolarına katmak istedi. FIFA'ya taşınan dava sonucunda Barcelona, Enes Sali'yi serbest bırakmak zorunda kaldı. Gheorge Hagi, devreye girerek Enes Sali'yi kadrosuna kattı.
15 yaşında olan Enes Sali, Farul Constanta formasıyla 3 maça çıktı. Genç oyuncu ayrıca Romanya U16 takımında da oynuyor.
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