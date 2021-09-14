Everton 3-1 Burnley (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Everton geriden gelerek kazandı!

İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle gündeme geldi. Daha önce Raphael Varane ve Jadon Sancho gibi yıldızları renklerine bağlayan Kırmızı Şeytanlar, son olarak Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'yu da transfer etmişti. Bu transferlerin ardından takımın yıldız oyuncusu Paul Pogba'dan flaş bir karar geldi. İşte detaylar...