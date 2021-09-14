14 Eylül 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 3-1 Burnley (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Everton geriden gelerek kazandı!

Everton geriden gelerek kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Everton ile Burnley karşı karşıya geldi. 1-0 geriye düşen ev sahibi, mücadeleyi 3-1 kazandı.

Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Everton ile Burnley kozlarını paylaştı. Mücadele 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Everton'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Keane, 65'te Townsend ve 66'da Gray kaydetti. Burnley'in tek golü ise 53. dakikada Ben Mee'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Everton 10 puana yükselirken Burnley ise 1 puanda kaldı.

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