13 Eylül 2021, Pazartesi

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FIFA 2022'nin en iyi 22 futbolcusu belli oldu! İşte zirvenin sahibi

Dünyada milyonlarca oyunseverin takip ettiği popüler futbol oyunu FIFA 2022'de en yüksek reytinge sahip oyuncular açıklandı. 22 oyuncunun olduğu listede Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Lionel Messi, zirvedeki yerini korudu. Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski 2. sırada yer alırken, Juventus'la yollarını ayırıp eski takımı Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo ise geçtiğimiz seneye göre 1 basamak düşerek 3. sırada kendine yer buldu. İşte sıralama ve oyuncu reytingleri...

Giriş Tarihi: 13.09.2021 20:57 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 21:02
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FIFA 2022’nin en iyi 22 futbolcusu belli oldu! İşte zirvenin sahibi

22 - Sadio Mane
Liverpool
89

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  • 22
FIFA 2022’nin en iyi 22 futbolcusu belli oldu! İşte zirvenin sahibi

21 - Ederson
Manchester City
89

  • 3
  • 22
FIFA 2022’nin en iyi 22 futbolcusu belli oldu! İşte zirvenin sahibi

20 - Casemiro
Real Madrid
89

  • 4
  • 22
FIFA 2022’nin en iyi 22 futbolcusu belli oldu! İşte zirvenin sahibi

19 - Thibaut Courtois
Real Madrid
89

  • 5
  • 22
FIFA 2022’nin en iyi 22 futbolcusu belli oldu! İşte zirvenin sahibi

18 - Alisson
Liverpool
89

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