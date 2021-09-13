FIFA 2022'nin en iyi 22 futbolcusu belli oldu! İşte zirvenin sahibi

Dünyada milyonlarca oyunseverin takip ettiği popüler futbol oyunu FIFA 2022'de en yüksek reytinge sahip oyuncular açıklandı. 22 oyuncunun olduğu listede Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Lionel Messi, zirvedeki yerini korudu. Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski 2. sırada yer alırken, Juventus'la yollarını ayırıp eski takımı Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo ise geçtiğimiz seneye göre 1 basamak düşerek 3. sırada kendine yer buldu. İşte sıralama ve oyuncu reytingleri...