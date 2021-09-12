12 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Adana Demirspor ile de adı geçen David Luiz'in yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş ve Demirspor ile adı geçiyordu! Yeni takımı belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Yaz transfer döneminde Süper Lig'de Beşiktaş ve Adana Demirspor'la da adı geçen David Luiz'in yeni takımı belli oldu. Premier Lig ekibi Arsenal ile yollarını ayıran Brezilyalı yıldız oyuncu, ülkesinin takımlarından Flamengo ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Brezilya ekibi Flamengo, Arsenal'dan ayrılan savunma oyuncusu David Luiz'i transfer etti.

Flamengo Kulübü, 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu David Luiz ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

David Luiz, ülkesinde Vitoria, Portekiz'de Benfica, Fransa'da Paris Saint-Germain, İngiltere'de Chelsea ve son olarak Arsenal formaları giymişti.

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