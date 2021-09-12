Yaz transfer döneminde Süper Lig'de Beşiktaş ve Adana Demirspor'la da adı geçen David Luiz'in yeni takımı belli oldu. Premier Lig ekibi Arsenal ile yollarını ayıran Brezilyalı yıldız oyuncu, ülkesinin takımlarından Flamengo ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Brezilya ekibi Flamengo, Arsenal'dan ayrılan savunma oyuncusu David Luiz'i transfer etti.

Flamengo Kulübü, 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu David Luiz ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

David Luiz, ülkesinde Vitoria, Portekiz'de Benfica, Fransa'da Paris Saint-Germain, İngiltere'de Chelsea ve son olarak Arsenal formaları giymişti.

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