Everton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Burnley karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Everton ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - Burnley maçı 13 Eylül Pazartesi günü saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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