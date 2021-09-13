13 Eylül 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Everton - Burnley maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 Giriş Tarihi: 13.09.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Burnley karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - BURNLEY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Everton ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - Burnley maçı 13 Eylül Pazartesi günü saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Roma 90+1’de güldü! Roma 90+1'de güldü!
Dev maçta kazanan Milan! Dev maçta kazanan Milan!
Liverpool yıldızlarıyla kazandı! Liverpool yıldızlarıyla kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör