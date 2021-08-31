31 Ağustos 2021, Salı
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Juventus'un yaptığı açıklamaya göre; Manchester United için 5 yıllık ödeme planıyla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanında performansa dayalı 8 milyon euro'luk bonus maddesi de bulunuyor.
İtalyan ekibi yayınladığı mesajla Ronaldo'ya verdiği katkı için teşekkür etti.
Ronaldo, Temmuz 2018'de 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.
Cristiano Ronaldo'nun maliyeti belli oldu!
Juventus ile yollarını ayırıp Manchester United ile anlaşmaya varan Cristiano Ronaldo'nun maliyeti belli oldu. Portekizli yıldız için İngiliz ekibi, İtalyan ekibine 5 yıllık ödeme planıyla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Avrupa futbolunu sallayan Cristiano Ronaldo transferinin mali detayları açıklandı.
Juventus'un yaptığı açıklamaya göre; Manchester United için 5 yıllık ödeme planıyla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanında performansa dayalı 8 milyon euro'luk bonus maddesi de bulunuyor.
İtalyan ekibi yayınladığı mesajla Ronaldo'ya verdiği katkı için teşekkür etti.
Ronaldo, Temmuz 2018'de 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.
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