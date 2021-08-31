31 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo'nun maliyeti belli oldu!

Ronaldo’nun maliyeti belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.08.2021

Juventus ile yollarını ayırıp Manchester United ile anlaşmaya varan Cristiano Ronaldo'nun maliyeti belli oldu. Portekizli yıldız için İngiliz ekibi, İtalyan ekibine 5 yıllık ödeme planıyla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Avrupa futbolunu sallayan Cristiano Ronaldo transferinin mali detayları açıklandı.

Juventus'un yaptığı açıklamaya göre; Manchester United için 5 yıllık ödeme planıyla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanında performansa dayalı 8 milyon euro'luk bonus maddesi de bulunuyor.

İtalyan ekibi yayınladığı mesajla Ronaldo'ya verdiği katkı için teşekkür etti.

Ronaldo, Temmuz 2018'de 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.
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