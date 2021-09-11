11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Leverkusen - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.09.2021

Bundesliga'nın 4. haftasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen'e konuk oluyor. Peki, Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçıyla ilgili bilgiler haberimizde...

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında heyecan başlıyor. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Bayer Leverkusen sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek.

Çarşamba günü Dortmund ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, taraftarların gözü de bu maçta olacak.

Peki Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı 11 Eylül cumartesi akşamı oynanacak. Karşılaşma Borussia Dortmund saati ile 16:30'da başlayacak ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?
Monaco - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Monaco - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
PSG - Clermont maçı saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Clermont maçı saat kaçta, hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör