13 Eylül 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo'nun gelişi sonrası Paul Pogba'dan flaş Manchester United kararı!

Ronaldo sonrası Pogba’dan flaş karar!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle gündeme geldi. Daha önce Raphael Varane ve Jadon Sancho gibi yıldızları renklerine bağlayan Kırmızı Şeytanlar, son olarak Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'yu da transfer etmişti. Bu transferlerin ardından takımın yıldız oyuncusu Paul Pogba'dan flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

Manchester United'da sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Paul Pogba, bu kararından dönmek üzere. Fransız yıldız, Cristiano Ronaldo transferi sonrası yeni sözleşme için Manchester United ile görüşmelere başlayacak.

Mirror'ın haberine göre Pogba, Ronaldo'nun gelişinin ardından takımın güçlendiğini ve Premier Lig'in diğer devleriyle rekabet edecek seviyeye geldiği düşüncesinde. 28 yaşındaki Fransız orta sahanın Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Son 6 sezondur Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyen Pogba, 210 maçta 38 gol ve 49 asist kaydetti.

RONALDO'DAN MÜTHİŞ BAŞLANIÇ!

Cristiano Ronaldo, ikinci Manchester United kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı. Portekizli yıldız, Newcastle Unied'ı 4-1 yendikleri maçta 2 gol kaydederek maçın yıldızı oldu.

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