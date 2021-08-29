Son dakika spor haberi: Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo ne kadar maaş alacak?
Avrupa futbolunda bu yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor. 2 süper yıldızdan Messi Paris Saint-Germain'in yolunu tutarken, Cristiano Ronaldo ise eski takımı Manchester United'a transfer oldu. Portekizli yıldızın alacağı maaş da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, transferde büyük bir sürprize imza atarak Juventus'tan şok bir kararla ayrılan eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmıştı. Futbol camiasında ses getiren bu transferin ardından Portekizli süperstarın maaşı merak ediliyordu...
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ronaldo, ikinci Manchester United döneminde haftalık 510 bin sterlin kazanacak. Bu rakam takımda en çok kazanan İspanyol file bekçisi David de Gea'nın haftalık 375 bin sterlinlik maaşını da geçiyor.
Manchester United'da en çok kazanan 10 futbolcu...
1) Cristiano Ronaldo - 510 bin sterlin / haftalık
2) David de Gea - 375 bin sterlin / haftalık
3) Jadon Sancho - 350 bin sterlin / haftalık
4) Raphael Varane - 340 bin sterlin / haftalık
5) Paul Pogba - 290 bin sterlin / haftalık
6) Anthony Martial - 250 bin sterlin / haftalık
7) Edinson Cavani - 210 bin sterlin / haftalık
8) Marcus Rashford - 200 bin sterlin / haftalık
9) Harry Maguire - 189.904 bin sterlin / haftalık
10) Bruno Fernandes - 180 bin sterlin / haftalık
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