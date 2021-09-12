Milan 2-0 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Dev maçta kazanan Milan!

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Milan ile Lazio karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Serie A'nın 3. hafta karşılaşmasında Milan ile Lazio kozlarını paylaştı. Mücadele Milan'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Leao ve 67'de Ibrahimovic kaydetti. Ayrıca ev sahibi adına 45+6'da Kessie penaltı kaçırdı. Konuk takımda 90+5. dakikada teknik direktör Maurizio Sarri kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Milan 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Lazio ise 6 puanda kaldı.

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