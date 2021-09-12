12 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United 0-3 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Liverpool yıldızlarıyla kazandı!

Liverpool yıldızlarıyla kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool deplasmanda Leeds United'a konuk oldu. Mücadeleyi Liverpool 3-0 kazandı ve lider Manchester United'ı takibini sürdürdü.

Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Leeds United sahasında Liverpool'u ağırladı. Mücadele Liverpool'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mohamed Salah, 50'de Fabinho ve 90+2'de Sadio Mane kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool 10 puana yükseldi ve averaj farkıyla 3. sırada yer aldı. Leeds United'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 2 puanda kaldı.

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