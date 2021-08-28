Petr Cech Guildford Phoenix ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Yeşil sahalara veda eden Petr Cech, buz hokeyi formasıyla boy gösterecek. 39 yaşındaki tecrübeli eldiven, İngiltere amatör buz hokeyi takımlarından Guildford Phoenix ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Chelsea'nin efsane kalecisi Petr Cech, sahalara bu kez farklı bir branşla geri döndü. Cech, bundan sonra buz hokeyi formasıyla boy gösterecek.

39 yaşındaki Çekyalı sporcu, futbolun ardından buz hokeyi oynama kararı aldı ve yeni takımıyla anlaşmaya vardı.

Petr Cech, İngiltere amatör buz hokeyi takımlarından Guildford Phoenix ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

11 yıl Chelsea forması giydikten sonra 4 yıl Arsenal'da oynayan ve 2019'da futbolu bırakan Petr Cech, geçen sezon Chelsea U23 takımıyla futbola dönmüş ve Tottenham'la oynanan karşılaşmada forma giymişti.

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