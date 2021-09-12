Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Marsilya 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Monaco ile Marsilya karşı karşıya geldi. Marsilya, güçlü rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puan almış oldu. Marsilya'ya galibiyeti getiren goller, 37 ve 60'da Bamba Dieng'den geldi.

Maçın ardından Marsilya puanını 10'a yükseltti. Monaco ise 4 puanda kaldı.

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