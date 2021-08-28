28 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool maçı hangi kanalda? Liverpool - Chelsea maçı saat kaçta? Şifresiz mi?

Liverpool - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Geride kalan 2 maçta da 2'de 2 yapan Liverpool ile Chelsea, Anfield'da kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Liverpool - Chelsea maçı saat kaçta? Şifresiz mi? İşte maç öncesinde öne çıkan tüm detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 3. haftası nefes kesen bir maça sahne olacak. 6 puanlı iki takım olan Liverpool ile Chelsea, Anfield'da kozlarını paylaşacak. İşte karşılaşma öncesinde öne çıkan detaylar...

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Chelsea maçı saat 19:30'da S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - CHELSEA MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Arnold, Matip, Robertson, Fabinho, Keita, Henderson, Mane, Jota, Salah

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso, Jorginho, Kante, James, Havertz, Mount, Lukaku

SON 10 MAÇTA 4'ER GALİBİYET

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan son 10 maçta 2'si berabere biterken diğer maçlarda taraflar 4'er galibiyet aldı.

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