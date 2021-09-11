Manchester United 4-1 Newcastle United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ronaldo şov yaptı Man. United kazandı!
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United sahasında Newcastle United'la karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar mücadeleyi Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo (2) ve Lingard'ın attığı gollerle 4-1 kazandı ve namağlup serisini sürdürdü.
İngiltere Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Manchester United ile Newcastle United kozlarını paylaştı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 62. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes ve 90+2. dakikada ise Lingard kaydetti. Newcastle United'ın tek golü 56. dakikada Manquillo'dan geldi.
RONALDO GOLLERLE DÖNDÜ!
2009 yılında o dönem rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Cristiano Ronaldo, Juventus'tan Manchester United'a geri döndü. Portekizli yıldız, çıktığı ilk maçta 2 gol birden attı.
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