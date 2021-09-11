11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 4-1 Newcastle United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ronaldo şov yaptı Man. United kazandı!

Ronaldo şov yaptı Man. United kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United sahasında Newcastle United'la karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar mücadeleyi Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo (2) ve Lingard'ın attığı gollerle 4-1 kazandı ve namağlup serisini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Manchester United ile Newcastle United kozlarını paylaştı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 62. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes ve 90+2. dakikada ise Lingard kaydetti. Newcastle United'ın tek golü 56. dakikada Manquillo'dan geldi.

RONALDO GOLLERLE DÖNDÜ!

2009 yılında o dönem rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Cristiano Ronaldo, Juventus'tan Manchester United'a geri döndü. Portekizli yıldız, çıktığı ilk maçta 2 gol birden attı.

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