Crystal Palace 3 - 0 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta maçında Crystal Palace, evinde Tottenham'ı konuk etti. Mücadele, ev sahibi Palace'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Crystal Palace, sezonun ilk 3 puanını lider karşısında kazanmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Premier Lig'in 4. haftasında Crystal Palace ve Tottenham, Selhurst Park'ta kozlarını paylaştı. Maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Crystal Palace'ın golleri 76' Zaha (P), 84 ve 92'de Edouard'dan geldi.

Öte yandan Tottenham'da Tanganga, 53' ve 58' de gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Tottenhem, 9 puanla ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Palace ise 5 puanla 11. sırada yer aldı.

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