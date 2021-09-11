11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 0-1 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manchester City 3 puanı kaptı! | İşte galibiyet golü...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leicester City ile Manchester City karşı karşıya geldi. Büyük heyecan A Spor ekranlarında yaşandı. Mücadeleyi Manchester City, Bernardo Silva'nın attığı golle 1-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında iki güçlü ekip Leicester City ile Manchester City kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta Manchester City, 62. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından son şampiyon Manchester City puanını 9'a yükseltirken, Leicester City 6 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

GOL | Leicester City 0-1 Manchester City

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