11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 3-0 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lukaku attı Chelsea kazandı!

Lukaku attı Chelsea kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 Giriş Tarihi: 11.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 'Maviler' Mateo Kovacic ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 3-0 kazandı ve lider Manchester United'ı takibini sürdürdü.

Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Chelsea sahasında Aston Villa'yla kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. ve 90+3. dakikalarda Romelu Lukaku, 49'da ise Mateo Kovacic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea 4 hafta sonunda 10 puana yükseldi ve lider Manchester United'ın averaj farkıyla arkasında yer aldı. Aston Villa ise 2 hafta aranın ardından sahadan mağlup ayrıldı ve 4 puanda kaldı.

LUKAKU'DAN 2 GOL BİRDEN!

Chelsea'nin Inter'den kadrosuna kattığı eski oyuncusu Romelu Lukaku, 2 gol birden kaydederek takımı adına galibiyetin baş mimarlarından oldu.

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