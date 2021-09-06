06 Eylül 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA deplasman yasağını kaldırdı! | Son dakika spor haberleri

UEFA deplasman yasağını kaldırdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

UEFA, Covid-19 pandemisi nedeniyle deplasman yasaklarının yeniden açıldığını duyurdu. Buna göre kapasitelerin %5'i kadar konuk ekip seyiricisi müsabakalara alınacak.

UEFA, Covid-19 pandemisi nedeniyle misafir takım seyircisinin alınmaması kararında değişikliğe giderek yasağın kaldırıldığını açıkladı.

UEFA, deplasman takımı taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığını ve izin verilen stadyum kapasitesinin %5'inin deplasman takımı taraftarlarına ayrılacağını açıkladı.

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